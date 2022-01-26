Помогал подняться до квартиры и обворовывал: астанчанина обвинили в краже денег у старушек в СКО

Фото: instagram.com/sqo_pd

Полицейские Петропавловска задержали мужчину, которого подозревают в кражах денег у пенсионерок. По версии правоохранителей, молодой человек вызывался проводить старушек до квартиры, где ловко обворовывал их, сообщается на официальной Instagram-странице департамента полиции СКО.

Как рассказали в полиции, к стражам порядка обратилась пожилая горожанка - у нее украли кошелек с деньгами.

По словам потерпевшей, неизвестный мужчина в подъезде помог ей подняться до квартиры, в дверях попросил воды и ушел. Вскоре женщина обнаружила пропажу кошелька, в котором находилось более 120 тысяч тенге.

Похожий случай произошел через несколько дней и в другом доме - у пожилой женщины, которую незнакомый человек проводил до двери подъезда, пропали 16 тыс. тенге.

Полицейским удалось отыскать и задержать подозреваемого. Им оказался 30-летний астанчанин, за сутки до этого приехавший в Петропавловск по семейным делам. Он признал вину и заявил, что деньги потратил на личные нужды.

Мужчину водворили в ИВС. Против него возбуждено дело по статье 188 УК РК "Кража".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1952975-pomogal-podnyatsya-do-kvartiry-i-obvorovyval-astanchanina-obvinili-v-krazhe-deneg-u-starushek-v-sko/