Двое в масках совершили разбойное нападение на дом бизнесмена в Караганде (видео)

Один из подозреваемых. Фото: ДП Карагандинской области

В Караганде двое мужчин совершили разбойное нападение на дом бизнесмена, ранили хозяина и унесли золотые ювелирные изделия на общую сумму 2,3 миллиона тенге. Предполагаемые злоумышленники задержаны, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на замначальника департамента полиции региона Абиля Абильдина.

Разбойное нападение произошло 22 января. Информация поступила в ЦОУ управления полиции Караганды в 14.45 часов.

Сообщалось, что двое мужчин в медицинских масках проникли в дом предпринимателя, который находится в частном секторе, представившись курьерами. Там они стали угрожать хозяину пистолетом.

Для запугивания они выстрелили несколько раз в воздух, а затем потребовали отдать им все ценности.

46-летний владелец дома попытался оказать сопротивление и был ранен. Он получил множественные ножевые ранения. Добычей налетчиков стали золотые украшения на общую сумму 2,3 миллиона тенге.

По данному факту в полиции возбудили уголовное дело по статье 192 УК РК "Разбой".

В ходе проведенных оперативных мероприятий правоохранители установили и задержали троих подозреваемых в возрасте от 25 до 40 лет. Они помещены в изолятор временного содержания. Ведется расследование.

"Один из них является работником предприятия, принадлежащего предпринимателю. Он предоставил подельникам информацию о потерпевшем, а во время совершения преступления находился на улице в автомобиле.

При обыске по местам проживания подозреваемых стражи порядка обнаружили и изъяли вещественные доказательства - пистолет, часть золотых изделий", - сообщил заместитель начальника ДП Карагандинской области Абиль Абильдин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1952938-dvoe-v-maskah-sovershili-razboynoe-napadenie-na-dom-biznesmena-v-karagande-video/