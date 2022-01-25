Серийного вора зеркал с Lexus осудили в Павлодаре

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30-летнего павлодарца осудили за кражу зеркал с дорогих иномарок. Злоумышленника интересовали в основном Lexus, а на "дело" он ходил чуть ли не каждую ночь на протяжении недели. Задержали его после седьмой кражи, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на приговор Павлодарского городского суда №2.

В приговоре указывается 7 эпизодов краж зеркал заднего вида. 30-летний павлодарец занимался воровством в ночное время в период с 15 по 20 сентября 2021 года.

В списке автомобили Lexus ES250, Lexus RX300, Lexus RX200T, Lexus LX570, есть и одна Toyota Highlander. Общая сумма ущерба превысила полтора миллиона тенге.

Полицейские задержали подозреваемого еще до того, как он успел распродать зеркала с дорогих иномарок.

Наворованное по решению суда вернули владельцам машин. Обвиняемый свою вину признал полностью и заключил с прокурором процессуальное соглашение.

Приговором суда ему назначили 3,5 года ограничения свободы, а также по 100 часов в год принудительного труда. Во время следствия и суда мужчина был на свободе. За него внесли залог в миллион тенге, потом эти деньги вернули.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1952855-seriynogo-vora-zerkal-s-lexus-osudili-v-pavlodare/