19 человек погибли во время пожара и потасовки двух банд в Индонезии

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Почти 20 человек погибли во время столкновений в индонезийском городе, передает Antara.

Инцидент произошел в ночь на вторник в городе Соронг в провинции Западное Папуа. Участниками конфликта стали члены двух банд, которые в ходе столкновения подожгли местный караоке-клуб. Общее количество участников потасовки составило примерно 300 человек.

Один человек умер в результате ножевого ранения. Еще 18 человек погибли в подожженном караоке-клубе. Специалистам удалось установить личность первого погибшего. Тела находившихся в клубе сильно обгорели.

Причина конфликта устанавливается полицией. Ведется расследование инцидента.

Напомним, в понедельник вечером 18-летний студент одного из университетов в Германии устроил стрельбу в аудитории медицинского факультета. А после этого покончил с собой.

В результате его действий погибла 23-летняя девушка. Еще три человека получили ранения. Мотив преступления студента расследуется полицией.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1952850-19-chelovek-pogibli-vo-vremya-pozhara-i-potasovki-dvuh-band-v-indonezii/