18-летний студент устроил стрельбу в университете в Германии и затем покончил с собой

Иллюстративное фото: Pexels

18-летний студент устроил стрельбу в здании университета в Германии и покончил с собой, передает DW.

Инцидент произошел в понедельник вечером в одной из аудиторий медицинского факультета в Гейдельбергском университете на юго-западе Германии.

Перед тем как устроить стрельбу, студент отправил в Whatsapp сообщение знакомому. В нем он заявил, что "люди будут наказаны" и попросил развеять его прах над морем.

В результате стрельбы скончалась 23-летняя студентка. Три человека получили ранения. Мотив преступления 18-летнего студента не известен.

Начальник полиции Зигфрид Кольмар рассказал, что стрелявший является гражданином Германии. Он проживал в городе Мангейм. Двуствольное ружье и многозарядное оружие он приобрел в другой стране. При этом разрешения на ношение у него не было.

На момент совершения преступления у парня был с собой рюкзак примерно с 100 патронами.

После стрельбы его тело нашли недалеко от места происшествия. Предположительно, он покончил с собой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1952774-18-letniy-student-ustroil-strelbu-v-universitete-v-germanii-i-zatem-pokonchil-s-soboy/