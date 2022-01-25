Пропавшее у павлодарца авто нашли в Нур-Султане. В угоне заподозрили его племенника

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Угнанный у жителя Павлодарской области автомобиль нашли в столице. В хищении авто заподозрили его 31-летнего племянника, сообщается на официальном сайте МВД РК Polisia.kz.

Утром 23 января 65-летний житель поселка Солнечный Павлодарской области открыл свой гараж, и, заметив пропажу автомобиля, заявил об угоне в полицию.

Автомобиль был найден полицейскими в Нур-Султане. За его рулем оказался 31-летний племянник потерпевшего. Как рассказал сам мужчина, он просто "решил прокатиться до столицы".

Отмечается, что подозреваемый ранее уже был судим за кражу чужого имущества. В полиции отмечают, что это обстоятельство может также сильно повлиять на принятие решения по данному делу.

Автомобиль был изъят сотрудниками полиции. Ведется досудебное расследование по статье 200 УК РК (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1952848-ugnannoe-u-pavlodartsa-avto-nashli-v-drugom-regione-podozrenie-palo-na-ego-plemennika/