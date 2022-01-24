25-летнего парня убили возле ночного клуба в Экибастузе

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Убийство произошло примерно в половину четвертого утра 22 января возле одного из ночных клубов в Экибастузе. Удар ножом получил 25-летний парень, который скончался в больнице, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции Павлодарской области.

В ведомстве пояснили, что обстоятельства преступления будут установлены в ходе расследования уголовного дела. Открыли его по статье "Убийство", санкция которой предусматривает лишение свободы сроком от 8 до 15 лет.

Известно, что погибшему было 25 лет. Возле ночного клуба у него произошел конфликт с 29-летним парнем, который достал нож. В результате ранения потерпевший скончался.

Подозреваемый задержан и помещен в изолятор временного содержания.

Между тем сестра погибшего в Instagram высказала претензии к медикам. По ее словам, врачи якобы долго ехали на место происшествия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1952701-25-letnego-parnya-ubili-vozle-nochnogo-kluba-v-ekibastuze/