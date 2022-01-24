"Синтетику" в особо крупном размере изъяли у жителя Петропавловска

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

У жителя Петропавловска сотрудники полиции изъяли синтетические наркотики в особо крупном размере, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

По данным полицейских, 24-летнего жителя города задержали еще в июле 2021 года. У мужчины были изъяты синтетические наркотики - они были расфасованы в 23 полимерных свертка. Также задержанный указал на 22 "тайника", где было обнаружено аналогичное вещество.

Предполагается, что помимо хранения мужчина также распространял наркотики посредством "закладок". Общий вес изъятых психотропных веществ составил 31,32 грамм, что является особо крупным размером.

Изъятые наркотики. Фото: polisia.kz

Материалы досудебного расследования по данному факту сотрудники полиции СКО направили в суд. Подозреваемый находится под стражей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1952682-sintetiku-v-osobo-krupnom-razmere-izyali-u-zhitelya-petropavlovska/