Неизвестный снял 100 тысяч тенге с карты карагандинки

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Жителя Караганды задержали по подозрению в краже - предполагается, что он снял деньги с банковской карты другого человека, сообщает МВД на своем официальном медиа-портале Polisia.kz.

40-летняя карагандинка обратилась в полицию с заявлением. Она сообщила, что неизвестные сняли с ее банковской карты 100 тысяч тенге. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Вскоре сотрудниками полиции был задержан 32-летний подозреваемый. Мужчина дал признательные показания.

Как выяснили стражи порядка, потерпевшая из-за возникшей необходимости на время отдала карточку своей знакомой. Сообщается, что карта попала на глаза подозреваемому - сыну этой знакомой.

По версии полицейских, мужчина испытывал финансовые трудности и решил снять деньги с карты потерпевшей.

В настоящее время расследование продолжается.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1952658-neizvestnyy-snyal-100-tysyach-tenge-s-karty-karagandinki/