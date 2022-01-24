Шкуру и череп снежного барса пытались вывезти из Кыргызстана в Казахстан

Шкура и череп. Фото: пресс-служба ПС ГКНБ КР

В Кыргызстане пограничники обнаружили у одного из граждан шкуру и череп снежного барса, которые он пытался перевезти через границу в Казахстан.

Как пишет Sputnik Кыргызстан со ссылкой на пресс-службу Пограничной службы ГКНБ КР, инцидент произошел на территории приграничного участка в селе Чалдыбар Чуйской области.

Один из уполномоченных во время наблюдения заметил неизвестного с мешком, шедшего к кыргызско-казахской границе. Он оповестил пограничников о нарушителе и попытался догнать мужчину.

Увидев, что его преследуют, мужчина бросил мешок неподалеку от линии границы и скрылся на территории Кыргызстана.

Прибыв на место, пограничники обнаружили в мешке шкуру и череп барса.

По данному факту проводится расследование, сбежавшего гражданина разыскивают. Шкуру и череп животного изъяли для разбирательства.

Указывается, что в Кыргызстане осталось всего 300 особей краснокнижного животного. Численность снежных барсов в Казахстане на конец 2021 года, по данным ООН, не превышает 130-140 особей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1952655-shkuru-i-cherep-snezhnogo-barsa-pytalis-vyvezti-iz-kyrgyzstana-v-kazahstan/