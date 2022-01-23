Водитель Porsche ездил по Павлодару, прикрыв российские номера казахстанскими

Кадр из видео: polisia.kz

В Павлодаре к административной ответственности привлекли водителя Porsche Cayenne, который ездил по городу с подложными номерами, сообщает официальный портал МВД Polisia.kz.

Автомобиль остановили патрульные полицейские.

"При проверке выяснилось, что водитель не только лишен прав управления, но еще и установил подложные государственные знаки РК, а под ними - номера российского учета. Для чего это сделалось, 33-летний автолюбитель объяснить не смог", - отметили в правоохранительных органах.

Мужчину привлекли к ответственности - постановлением суда ему наложено административное взыскание в виде административного ареста сроком на 10 суток.

Такое же наказание было назначено и другому водителю, который ездил по городу, будучи лишенным прав.

Отмечается, что с начала года полицейскими только в Павлодарской области выявлено 25 аналогичных правонарушений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1952527-voditel-porsche-ezdil-po-pavlodaru-prikryv-rossiyskie-nomera-kazahstanskimi-video/