Алматинка выдумала историю с выкидышем, чтобы избежать уголовного наказания (видео)

Подозреваемая в мошенничестве. Кадр из видео: ДП Алматы

Жительница Алматы, задержанная по подозрению в мошенничестве, придумала историю с избиением полицейскими и последующим выкидышем, чтобы избежать уголовного наказания, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции Алматы.

Как рассказали в полиции, 27-летнюю алматинку задержали по подозрению в мошенничестве.

По версии следствия, девушка разместила на сайте объявление о сдаче несуществующей квартиры. На ложное объявление попался 26-летний мужчина.

"Он по требованию гражданки Т. (подозреваемая - прим.ред.), которая представилась риелтором по имени Марина, перевел на банковскую карту задаток в размере 80 тысяч тенге. После получения денежных средств гр.Т. отключила номер телефона и перестала выходить на связь", - рассказали в полиции.

После того, как обманутый мужчина обратился в полицию, стражи порядка установили владельца карты, на которую были переведены деньги. Владелец банковской карты заявил, что ею уже несколько месяцев пользуется его знакомая, гражданка Т.

В итоге девушку задержали и водворили в ИВС. Полиция проверяет ее причастность к аналогичным преступлением.

"Обращаю особое внимание на попытку гражданки Т. манипуляции общественным мнением, в качестве способа ухода от ответственности. В социальной сети женщина разметила свое видеообращение, в котором сообщила, что в стенах нашего подразделения якобы подверглась избиению, что, дескать, привело к выкидышу.

На самом деле это ложная информация. Сама гражданка Т. в последующем признала фейк и принесла общественности свое извинение", - сообщил глава Управления полиции Бостандыкского района полковник полиции Думан Аухадиев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1952516-almatinka-vydumala-istoriyu-s-vykidyshem-chtoby-izbezhat-ugolovnogo-nakazaniya-video/