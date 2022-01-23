Вооруженные мужчины проникли в квартиру и ограбили и избили хозяйку в Атырау

Иллюстративное фото: ДП СКО

Полицейские Атырау задержали двух молодых мужчин, которых подозревают в разбое, сообщается на официальной Instagram-странице департамента полиции региона.

Как рассказали в правоохранительных органах, 20 января в отделение полиции позвонила 35-летняя жительница Шымкента, временно проживающая в Атырау. По словам женщины, поздним вечером к ней в квартиру ворвались двое неизвестных мужчин, избили ее и, угрожая ножом и предметом, похожим на оружие, отобрали у нее два смартфона, дорогие часы, золотые украшения, 40 тысяч тенге. На этом грабители не остановились - они заставили свою жертву через мобильное приложение перевести на чужой счет 1,5 млн тенге.

Полицейским быстро удалось установить и задержать подозреваемых - ими оказались местные жители 28 и 24 лет. При задержанных стражи порядка обнаружили похищенные телефоны, часы, украшения и наличную сумму в размере 1,1 млн тенге.

Кроме того, у подозреваемых нашли пневматическое оружие.

Против мужчин возбудили уголовное дело по статье 192 УК РК "Разбой". Подозреваемых водворили в ИВС.

Ведется расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1952511-vooruzhennye-muzhchiny-pronikli-v-kvartiru-i-ograbili-i-izbili-hozyayku-v-atyrau/