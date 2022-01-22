Мужчина отомстил полицейскому в ВКО

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Восточно-Казахстанской области мужчина шел по улице и встретил участкового инспектора, который ранее осуществлял за ним надзор. Видимо, в нем все перевернулось, поэтому он решил отомстить полицейскому, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДУИС региона.

По словам жителя ВКО, он в состоянии алкогольного опьянения шел по улице и встретил участкового инспектора, который ранее осуществлял за ним надзор.

Решив ему отомстить, мужчина разбил зеркало служебной машины и укусил полицейского за палец.

Злоумышленник раскаялся в содеянном. За преступление средней тяжести его приговорили к 2 годам 6 месяцам лишения свободы. Однако освободили по амнистии.

"При освобождении осужденному была оказана социально-правовая помощь", - отметили в ДУИС по ВКО.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1952467-muzhchina-otomstil-politseyskomu-v-vko/