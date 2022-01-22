"Угрожали убить семью": школьница рассказала об изнасиловании в Алматинской области

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Школьница из Алматинской области рассказала шокирующую историю об издевательствах и изнасиловании. Отмечает, что над ней надругались двое парней. Родители девочки требуют наказать не только их, но и несовершеннолетних организаторш преступления, передает телеканал "Астана".

16-летняя девочка с дрожью в голосе рассказывает о страшных событиях. По ее словам, все случилось в конце декабря 2021 года.

Школьнице пришло сообщение в соцсетях от незнакомки, которая настаивала на встрече. В назначенном месте ее ждали две девушки, они жестоко ее избили. После чего позвонили своим друзьям и предложили "развлечься".

"Заставляли сказать, что я про них слухи распускала. Что они наркоманки, что употребляют наркотики. Хотя такого не было. Я вообще не говорила. Одна из них нас отвела к речке, потом она дала двум парням презервативы. Я пыталась убежать. Но она сказала, что она мою семью убьет и мой дом сожжет", - рассказывает юная жительница Алматинской области.

О произошедшем девочка никому не сказала, побоялась, что будут показывать пальцем. Молча смысла следы насилия и попыталась все забыть. Но спустя 3 дня недалеко от дома ее вновь поджидала агрессивная компания девушек.

Последние сначала жестоко избили ее, а затем заставили раздеться догола и бегать 30 минут по территории кладбища. Сами же все происходящее снимали на камеру.

По словам мамы девочки, после случившегося дочь было не узнать. Ей сломали, все лицо было в синяках. Родители написали заявление в полицию об избиении и изнасиловании. Но пока результатов нет, говорят они.

В ДП Алматинской области сообщили, что по факту изнасилования и понуждения к половому сношению возбуждено уголовное дело.

"Зарегистрировано уголовное дело по ч.2 ст.123 УК РК. Проводятся следственные мероприятия, направленные на обеспечение полноты досудебного расследования", - сообщил сотрудник пресс-службы ведомства Абильтай Абенов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1952457-ugrozhali-ubit-semyu-shkolnitsa-rasskazala-ob-iznasilovanii-v-almatinskoy-oblasti/