Жительница ВКО обманом переписала на себя комнату в общежитии больного соседа

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В Усть-Каменогорске женщина переписала на себя имущество больного соседа. Подробности дела озвучили в департаменте полиции Восточно-Казахстанской области, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации ведомства, в конце декабря 2021 года к правоохранителям Усть-Каменогорска обратился 19-летний житель города.

Парень сообщил, что в начале месяца 27-летняя знакомая обманным путем завладела его комнатой в общежитии, причинив ущерб на сумму 3,5 млн тенге.

Стражи порядка задержали подозреваемую.

В ходе разбирательств выяснилось, что девушка, заведомо зная о том, что 19-летний сосед состоит на психоневрологическом учете, воспользовалась его состоянием и убедила оформить доверенность на право продажи. Затем переписала недвижимость на себя.

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. Проводится досудебное расследование по ст.190 ч.3 УК РК (Мошенничество).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1952417-zhitelnitsa-vko-obmanom-perepisala-na-sebya-komnatu-v-obschezhitii-bolnogo-soseda/