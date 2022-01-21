Жительница Кокшетау шантажом заставила девушку стать проституткой

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Жительница Кокшетау принуждала знакомую заниматься проституцией. Об этом сообщили в департаменте полиции Акмолинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

17 января оперативники установили жительницу Кокшетау, которая путем использования зависимого положения и шантажа принуждала 28-летнюю знакомую заниматься проституцией.

46-летняя женщина размещала данные потерпевшей на интернет-сайтах с объявлением об оказании секс-услуг.

По факту проводится досудебное расследование по ч.1 ст.308 УК РК (Вовлечение в занятие проституцией).

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

Ранее сообщалось, что в Уральске женщина сняла гостиницу и устроила в ней секс-притон.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1952413-zhitelnitsa-kokshetau-shantazhom-zastavila-devushku-stat-prostitutkoy/