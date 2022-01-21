Женщина сняла гостиницу и устроила в ней секс-притон в Уральске (видео)

Кадр из видео: polisia.kz

В Уральске женщина арендовала гостиницу и организовала в ней притон для занятия проституцией. Об этом сообщается на официальном сайте МВД Polisia.kz.

21 декабря полицейские задержали 49-летнюю жительницу Уральска. Установлено, что женщина арендовала гостиницу и с сентября по декабрь 2021 года содержала в ней секс-притон, получая за это денежное вознаграждение.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.309 ч.1 УК РК (Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество).

В настоящее время правоохранителями проводится комплекс следственных и оперативных мероприятий по закреплению доказательственной базы и проверки подозреваемой на причастность к другим аналогичным преступлениям.

Всего за прошедший год стражи порядка региона выявили 18 преступлений по линии торговли людьми, в том числе 15 - в сфере сексуальной эксплуатации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1952266-zhenschina-snyala-gostinitsu-i-ustroila-v-ney-seks-priton-v-uralske-video/