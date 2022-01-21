16-летнего парня насмерть забили камнем в Алматинской области

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Недалеко от Алматы обнаружили тело 16-летнего юноши с признаками насильственной смерти. В убийстве подозревается его 21-летний знакомый, к которому подросток приехал погостить, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции Алматинской области.

Факт зарегистрирован в Карасайском районе, где в местную полицию поступило сообщение об обнаружении в селе Жибек Жолы тела подростка с пробитой головой.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила в результате сильного удара камнем.

Убитым оказался 16-летний житель Балхашского района, который в начале января выехал к знакомым в Алматы.

Вскоре полицейские установили одного из бывших односельчан погибшего, который проживал в пригороде южной столицы и подрабатывал охранником в частной организации.

"21-летний подозреваемый был доставлен в полицию и при допросе признался в совершении убийства. В своих показаниях он пояснил, что юноша гостил у него. Преступление произошло в ходе возникшей между ними пьяной ссоры во время очередного похода в магазин. Старший ударил младшего камнем по голове и, испугавшись ответственности, бросил его тело и скрылся с места преступления", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.

На период досудебного расследования в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде ареста.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1952390-16-letnego-parnya-nasmert-zabili-kamnem-v-almatinskoy-oblasti/