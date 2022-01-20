Разбил окно и проник в магазин: астанчанина заподозрили в краже парфюма (видео)

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В Нур-Султане задержали 24-летнего горожанина, подозреваемого в краже парфюма из магазина, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города.

В полиции установили, что подозреваемый в ночное время разбил окно магазина и проник внутрь. Затем, по версии следствия, он похитил 5 флаконов туалетной воды известной марки. Сумма ущерба составила свыше 100 тыс. тенге.

Кроме того, после совершения кражи, как подчеркивают полицейские, подозреваемый направился на соседнюю улицу, где отверткой отжал окно в магазине и попытался проникнуть в него. Однако, заметив прохожих, сбежал с места преступления.

Мужчину взяли под стражу. Подозреваемый признался в содеянном.

В полиции добавили, что в отношении задержанного проводится проверка причастности к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории города.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1952191-razbil-okno-i-pronik-v-magazin-astanchanina-zapodozrili-v-krazhe-parfyuma-video/