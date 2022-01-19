Задержание. Кадр из видео: Polisia.kz

Столичными стражами порядка был ликвидирован канал поставки синтетических наркотиков в Нур-Султан, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

23-летнего парня задержали полицейские на улице Петрова в столице. В ходе личного обыска у задержанного полицейскими обнаружено 29 свертков с наркотическим средством.

Как отметили стражи порядка, ими было установлено, что подозреваемый реализовывал “товар” через свой личный интернет-магазин путем закладок, которые оставлял в людных местах.

Также сообщается, что задержанный указал стражам порядка на тайники.

Подозреваемый взят под стражу. Ему предъявили обвинение по статье "Незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов" УК РК.

Ему может грозить до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1951989-likvidirovan-kanal-postavki-sinteticheskih-narkotikov-v-nur-sultan/