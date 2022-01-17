Лжесотрудники КНБ похитили мужчину в Павлодаре

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Двух мужчин, напавших на прохожего с пистолетом и похитивших его, осудили в Павлодаре. Парни затолкали жертву в машину и, представляясь сотрудниками КНБ, провели обыск, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на приговор Павлодарского городского суда №2.

Из материалов дела известно, что двое молодых людей в декабре 2020 года ехали на машине по Павлодару.

По пути решили напасть на прохожего. В итоге один из них начал стрелять из пистолета в первого встречного. После чего повалил его на землю и стал избивать. На него надели наручники и затолкали в машину.

"Представляясь сотрудниками КНБ, обвиняемые под угрозой подбрасывания наркотиков обыскали потерпевшего и, найдя банковскую карту, сняли в банкомате и похитили 320 тысяч тенге", - сообщили в пресс-службе Павлодарского городского суда №2.

Потерпевший просил своих обидчиков свободы не лишать. Объяснил это тем, что нанесенный ущерб ему возместили.

Подсудимые вину признали лишь частично. Приговором суда за похищение человека, самовольное присвоение звания представителя власти и разбой одному назначили 7,5 лет лишения свободы, второму - 8 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1951525-lzhesotrudniki-knb-pohitili-muzhchinu-v-pavlodare/