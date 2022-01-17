Мужчину с психотропными веществами задержали на блокпосту в ВКО

Сверток с наркотиками. Кадр из видео: polisia.kz

На блокпосту, расположенном на въезде в город Риддер в ВКО, стражи порядка задержали мужчину, у которого нашли психотропные вещества, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

Сообщается, что задержание произошло примерно в 9 часов вечера.

При координации прокуратуры области полицейские остановили авто марки "ВАЗ-21115", за рулем которого находился 22-летний житель региона.

Под консолью в салоне машины стражи порядка нашли пакет, в котором находились три полимерных zip-пакета с веществом в виде порошка и гранул.

Экспертиза показала, что изъятое вещество - мефедрон, общим весом 427,5 грамм. Там же, под консолью, был обнаружен смартфон, через который, по версии следствия, поддерживалась связь с оптовыми продавцами наркотиков.

По данному факту начато расследование уголовного дела по статье 297, части 3 УК РК ("Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере").

Как пояснил замначальника Департамента по противодействию наркопреступности МВД Аскар Мухаметкалиев, с сентября прошлого года особо крупный вес мефедрона составляет один грамм. Это существенно ужесточает санкцию и увеличивает наказание до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В настоящее время устанавливаются преступные связи задержанного.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1951479-muzhchinu-s-psihotropnymi-veschestvami-zaderzhali-na-blokpostu-v-vko/