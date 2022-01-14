Крупную партию суррогатного алкоголя и сигарет нашли в Петропавловске

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Сотрудники УП города Петропавловска выявили факты реализации и хранения алкоголя и табачных изделий без акцизных марок, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

Крупную партию суррогатного спиртного и сигарет полицейские нашли в самом центре Петропавловска - в складских помещениях по улице Бостандыкской.

В ходе разбирательства выяснилось, что товар принадлежит 36-летней местной жительнице. В общей сложности стражи порядка изъяли 520 литров спиртосодержащей жидкости, а также 259 блоков сигарет. Назначена экспертиза.

Контрафактные товары. Фото: polisia.kz

Как отметил начальник отдела местной полицейской службы Рустам Садулов, в отношении владелицы контрафактных изделий был собран материал по части 1 статьи 463 КоАП РК.

"Санкция статьи в отношении физических лиц предусматривает административный штраф в размере 15 МРП (45 945 тенге - прим. ред.). С начала года это самая крупная партия нелицензированного алкоголя, изъятая полицейскими СКО", – указал Садулов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1951184-krupnuyu-partiyu-surrogatnogo-alkogolya-i-sigaret-nashli-v-petropavlovske/