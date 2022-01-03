Стрельбу открыли в караоке-клубе в Караганде: есть пострадавший

Кадр из видео: instagram.com/vkaragande.kz

Стрельба произошла в караоке-клубе в Караганде. В результате происшествия пострадал 23-летний мужчина, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Карагандинской области.

Очевидцы поделились видео с места происшествия в соцсетях.

Ролик прокомментировали в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области. По данным правоохранителей, стрельба произошла из-за конфликта между посетителями и охраной клуба.

"3 января около 02.00 часов произошел конфликт между посетителями и охраной караоке-клуба. В медучреждение с диагнозом "огнестрельное ранение бедра" госпитализирован 23-летний житель города. По данному факту начато досудебное расследование по статье "Покушение на убийство", - говорится в сообщении полиции.

Все участники конфликта установлены. Оружие изъято. Проводятся следственно-оперативные мероприятия для определения роли каждого в совершенном преступлении. На месте работает следственно-оперативная группа, добавили в правоохранительных органах.

Ранее в Сети распространялось видео стрельбы на тое. Инцидент произошел в селе Урджар в ВКО. Вооруженные люди ворвались на свадьбу и открыли стрельбу. В полиции сообщили, что нападение было совершено на почве неприязненных отношений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1949654-strelbu-otkryli-v-karaoke-klube-v-karagande-est-postradavshiy-video/