Вооруженные люди ворвались на той и устроили стрельбу в ВКО (видео)

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

1 января в селе Урджар в ВКО двое мужчин с оружием ворвались в один из местный ресторанов, в котором на тот момент проходил той. Об этом сообщается на официальной странице ДП ВКО в Instagram.

В полиции рассказали, что инцидент произошел примерно в 4 часа утра. По их данным, оба подозреваемых - местные жители. Причиной их действий стали неприязненные отношения с одним из участников тоя.

Указывается, что мужчины вбежали в зал и начали стрелять из оружия. К счастью, никто из присутствовавших на мероприятии в результате этого не пострадал.

Обоих стрелков вскоре вычислили, пока задержан лишь один из них, его поместили в ИВС.

В данный момент стражи порядка расследуют уголовное дело по статье 293, часть 3 УК РК ("Хулиганство"). В случае признания вины подозреваемым грозит до 7 лет тюрьмы.

Иные сведения по делу в полиции оглашать не стали, сославшись на статью 201 УПК РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1949593-vooruzhennye-lyudi-vorvalis-na-toy-i-ustroili-strelbu-v-vko-video/