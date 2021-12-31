Приговор убийце Едиловой объяснили в суде

Аяжан Едилова. Фото: семейный архив

В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы объяснили приговор виновному в убийстве Аяжан Едиловой, передает NUR.KZ.

Как сообщается на официальной странице пресс-службы суда в Facebook, судья признал Т. виновным в совершении изнасилования, соединенного с угрозой убийством (ст.120 ч.2 п.2 УК) и убийства с целью скрыть другое преступление, а равно сопряженное с изнасилованием. (ст.99 ч.2 п.10 УК).

"Судом установлено, что в середине марта 2021 года Т., находясь в своей квартире, с целью изнасилования, путем обмана – под предлогом оказания услуг по пошиву одежды, пригласил потерпевшую Е.

Не получив согласия на добровольное вступление в половую связь, Т., применяя насилие и угрожая убийством, изнасиловал потерпевшую Е. и, с целью сокрытия изнасилования, начал душить ее ремнем, отчего потерпевшая скончалась на месте. В последующем Т. с целью сокрытия следов преступлений, расчленил труп потерпевшей", - сообщили в пресс-службе.

Подсудимый вину признал частично, попросив оправдать его по обвинению в изнасиловании.

В суде пояснили, что в деле отсутствуют смягчающие и отягчающие уголовную ответственность и наказание обстоятельства. В связи с чем судья признал Т. виновным и назначил ему наказание в виде 25 лет лишения свободы - максимально возможное наказание.

В суде отметили, что осужденный ранее не был судим и к уголовной ответственности не привлекался, потому суд не назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Кроме того, суд удовлетворил частично гражданский иск в пользу потерпевшей стороны и взыскал моральный ущерб в сумме 20 000 000 тенге.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, Аяжан пропала в Алматы 19 марта текущего года: девушка не вернулась домой с работы. 22 марта стало известно, что ее нашли убитой. Вскоре стали известны шокирующие подробности преступления: тело погибшей расчленили и спрятали в мусорных контейнерах.

Подозреваемого в убийстве задержали. Подозреваемый 1993 года рождения считался тихим и спокойным парнем, конфликтов не имел.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1949503-prigovor-ubiytse-edilovoy-obyasnili-v-sude/