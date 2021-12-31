Убийство Аяжан Едиловой: обвиняемому вынесли приговор в Алматы

Аяжан Едилова. Фото: instagram.com/edilovaaiazhan

Обвиняемому в жестоком убийстве жительницы Алматы Аяжан Едиловой вынесли приговор. Заседания по делу проходили в закрытом режиме в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам в Алматы, передает NUR.KZ.

Судья признал обвиняемого виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 25 лет.

Ранее сообщалось о том, что подсудимый отказался от суда присяжных и дело будет рассматриваться одним судьей.

Напомним, Аяжан пропала в Алматы 19 марта текущего года: девушка не вернулась домой с работы. 22 марта стало известно, что ее нашли убитой. Вскоре стали известны шокирующие подробности преступления: тело погибшей расчленили и спрятали в мусорных контейнерах.

Подозреваемого в убийстве задержали. Подозреваемый 1993 года рождения считался тихим и спокойным парнем, конфликтов не имел.

Ранее адвокат потерпевших по делу об изнасиловании и убийстве Аяжан Едиловой Кадыржан Галымжанулы заявил, что расследование завершилось.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1949172-ubiystvo-ayazhan-edilovoy-obvinyaemomu-vynesli-prigovor-v-almaty/