Отчима-педофила осудили на 15 лет в Атырау

Иллюстративное фото: Getty Images/ Westend61

В Атырау вынесли приговор мужчине, который насиловал свою падчерицу. Педофила приговорили к 15 годам тюрьмы, передает "Ак Жайык".

Жительница Атырау с ребенком вышла замуж за жителя Алматы. Вскоре отношения в семье испортились. Спустя 7 лет супруги развелись, тогда женщина узнала, что мужчина годами насиловал ее дочь, отметили корреспонденты.

Она обратилась в полицию. Дело расследовали по статье "Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении заведомо малолетнего".

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Атырауской области вынес приговор.

"Подсудимый О. совершил умышленные особо тяжкие уголовные правонарушения против личности и половой неприкосновенности малолетней, используя ее беспомощное состояние", - сообщили в пресс-службе СМУС.

Подсудимый не признал вину, однако, как отметили корреспонденты, вина была полностью доказана показаниями потерпевшей, заключениями экспертиз, а также видеозаписями и перепиской.

Суд приговорил виновного к 15 годам заключения. Мать девочки заявила, что не согласна с приговором и будет его обжаловать, чтобы добиться максимального срока, подчеркивает издание.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1949214-otchima-pedofila-osudili-na-15-let-v-atyrau/