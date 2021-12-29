Мать шестерых детей судили в Актобе

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Мать шестерых детей нашла чужие документы и оформляла на другого человека покупки в кредит. В итоге женщина предстала перед судом по обвинению в мошенничестве, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на приговор суда №2 города Актобе.

Из уголовного дела следует, что 29-летняя актюбинка нашла на улице удостоверение личности. Пошла в магазин бытовой техники и по чужому документу оформила в кредит два дорогих сотовых телефона на общую сумму в 401 тысячу тенге.

После сдала покупку в ломбард по чужому удостоверению личности, а деньги потратила.

На этом предприимчивая женщина не остановилась, а оформила еще несколько займов в микрокредитных организациях.

Все вскрылось, когда хозяйке удостоверения позвонили из банка, предложили дополнительную услугу и напомнили о покупках в кредит.

Только тогда женщина поняла, что потеряла документ, после чего обратилась в полицию.

В суде многодетная мать признала вину в мошенничестве, но просила строго не наказывать, так как она одна воспитывает шестерых детей.

Призналась, что пошла на преступление из-за тяжелого материального положения. Суд учел все обстоятельства и приговорил ее к 3 годам ограничения свободы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1949166-mat-shesteryh-detey-sudili-v-aktobe/