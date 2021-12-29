Сельчан в Костанайской области обманули на 30 млн тенге

Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Жители Карабалыкского района стали жертвами мошенника. Мужчина купил скот и не расплатился за него, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

Сообщается, что у сельчан "купили" 80 голов скота. Сумма ущерба составила более 30 млн тенге. Полицейские задержали подозреваемого в Акмолинской области.

Стражи порядка рассказали подробности. В октябре в полицию Карабалыкского района поступили заявления от сельчан о том, что 40-летний житель села Белоглинка взял у них скот под реализацию и не заплатил, а после скрылся.

В полиции зарегистрировали 21 такой факт с августа по ноябрь.

Как сообщили стражи порядка, подозреваемый ездил по всему району и закупал скот. Подозреваемый все время обещал расплатиться с продавцами, но не делал этого.

Подозреваемого задержали у его знакомых в Акмолинской области. В настоящее время он водворен в изолятор временного содержания Сандыктауского отдела полиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1949147-selchan-v-kostanayskoy-oblasti-obmanuli-na-30-mln-tenge/