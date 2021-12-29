Обещала работу и квартиру: жительниц Туркестанской области обманули на крупную сумму

Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Две жительницы Туркестанской области стали жертвами мошенницы. Одна из них надеялась приобрести жилье, а вторая найти работу, однако обе были обмануты, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

В дежурную часть Казыгуртского РОП с заявлением о мошенничестве обратились две местные жительницы.

Одна из потерпевших рассказала, что некая знакомая обещала помощь с приобретением жилья. В результате выманила у нее 680 тыс. тенге. Вторая сообщила, что эта же женщина предложила ей помощь в трудоустройстве и взяла с нее свыше миллиона тенге.

Обещанного подозреваемая не сделала, отключила телефон и скрылась. Факт был зарегистрирован в ЕРДР по статье "Мошенничество".

Вскоре сотрудниками полиции была задержана предполагаемая аферистка. Ею оказалась местная жительница, которую стражи порядка доставили в райотдел. Как выяснилось, полученные путем мошенничества деньги она потратила на собственные нужды.

В настоящее время проводится досудебное расследование. Стражи порядка проверяют, может ли подозреваемая быть причастна к другим преступлениям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1949079-obeschala-rabotu-i-kvartiru-zhitelnits-turkestanskoy-oblasti-obmanuli-na-krupnuyu-summu/