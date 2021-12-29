Проституток в халатах застали врасплох в Усть-Каменогорске (видео)

Кадр из видео: ДП ВКО

Секс-притон организовала в съемной квартире жительница Усть-Каменогорска. Всего с начала года в регионе выявили 3 факта вовлечения в занятие проституцией, в том числе в отношении несовершеннолетнего, а также 24 случая сводничества, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Восточно-Казахстанской области.

В начале декабря стражи порядка выявили 50-летнюю жительницу Усть-Каменогорска, которая в съемной квартире организовала секс-притон. На месте застали 5 девушек в возрасте от 20 до 35 лет, которые оказывали интимные услуги за деньги.

Сейчас по данному факту начато досудебное расследование по ст.309 УК РК (Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество), санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.

Как добавили в полиции, криминальная статистика свидетельствует о том, что многие девушки идут в эту сферу для заработка легких денег.

Также правоохранители ежедневно мониторят соцсети с целью выявления лиц, которые оказывают секс-услуги с использованием интернет-ресурсов. С начала года было заблокировано 27 таких сайтов.

Полицейские поделились видео с мест обнаружения притонов. Так, в кадр попали проститутки в халатах, которых застали врасплох. Все выявленные девушки прикрывают лица руками и стараются не "светиться" перед камерой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1949068-prostitutok-v-halatah-zastali-vrasploh-v-ust-kamenogorske-video/