Бывшего главу отдела ЖКХ в Риддере посадили на 4 года за подпись в недостоверном документе

Иллюстративное фото: pixabay.com

В Восточном Казахстане вынесли приговор в отношении экс-главы отдела ЖКХ города Риддер Куата Мухамедчинова: он получил 4 года лишения свободы по обвинению в рамках дела о недостроенной линии электропередачи до Алтайского края Российской Федерации.

Как передает телеканал "Хабар 24", проект по строительству линии электропередачи до Алтайского края стартовал в 2017 году. Он так и не был закончен.

Куата Мухамедчинова обвинили в том, что четыре года назад он подписал заведомо недостоверные акты выполненных работ. В результате государству был нанесен ущерб почти в 146 млн тенге.

Отмечается, что ранее городской суд Риддера оправдал экс-чиновника и двух других ответчиков - реабилитационного управляющего госпредприятия "Енбек-Оскемен" и директора одной из частных компаний.

"По апелляционному ходатайству органов прокуратуры судебная коллегия пересмотрела данный приговор. И вынесла решение, что они виновны, отменив оправдательный приговор, осудив Мухамедчинова, Кудайберегнова и Бехтольд по статье 361 – злоупотребление служебными полномочиями, повлекшее тяжкий вред государству", - пояснил судья Восточно-Казахстанского областного суда Адиль Бакин.

По данным телеканала, Мухамедчинову также запретили работать и занимать должности на госслужбе в будущем. Решение апелляционной инстанции вступило в силу в момент оглашения. Осужденных отправили в тюрьму.

Тем не менее, у них осталось право обжаловать решение в кассационном порядке.

Также указывается, что Куат Мухамедчинов приходится родным братом заместителю акима Восточно-Казахстанской области Азамату Мухамедчинову.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1949009-byvshego-glavu-otdela-zhkh-iz-riddera-posadili-na-chetyre-goda-za-prevyshenie-polnomochiy/