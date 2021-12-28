Вооруженный мужчина захватил банк в Черногории и потребовал вернуть зарплату за 12 лет

Баранин Эдин Бегзич. Фото: Telegram/Mash

Мужчина в Черногории захватил отделение банка и начал требовать деньги, передает Mash.

Житель черногорского города Бар, мужчина по имени Баранин Эдин Бегзич заявил в опубликованном ранее видеоролике, что собирается захватить отделение банка и взорвать его. Бегзич требует вернуть честным работникам компании Primorka заработную плату за 12 лет с процентами сверху, которые банк якобы украл у них.

Мужчина заявил, что будет драться до конца.

"Верните деньги, украденные у работников Primorka", - призыв Бегзича. Фото: Telegram/Mash

На кадрах ролика Бегзич демонстрирует коктейли Молотова и самодельные взрывные устройства. Последние, по его словам, управляются дистанционно с помощью пульта.

В связи с этим, полиция оцепила близлежащие к отделению захваченного банка улицы. Также на месте на данный момент работают саперы.

Напомним, в прошлом году вооруженный мужчина захватил банк в грузинском городе и потребовал выкуп и встречу с одним из высокопоставленных чиновников. В заложниках были сотрудники и посетители.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1948947-vooruzhennyy-muzhchina-zahvatil-bank-v-chernogorii-i-potreboval-vernut-zarplatu-za-12-let/