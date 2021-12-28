Жительница Атырау в надежде купить землю лишилась 5 млн тенге

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Жительница Атырау хотела приобрести землю, но лишилась 5 млн тенге. Об этом сообщили в департаменте полиции региона, передает корреспондент NUR.KZ.

21 декабря в управление полиции Атырау обратилась жительница города. Она заявила, что незнакомец пообещал ей помочь с приобретением земли и присвоил 5 миллионов тенге.

По словам начальника ДП региона Камзы Умбеткалиева, стражи порядка задержали 36-летнего подозреваемого.

Сейчас по данному факту проводится досудебное расследование по ч.3 ст.190 УК РК (Мошенничество).

Полицейские попросили не доверять тем, кто предлагает сомнительные услуги, надеясь быстро решить проблему. Всем, кто стал свидетелем или жертвой аферистов, нужно обращаться в 102.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1948875-zhitelnitsa-atyrau-v-nadezhde-kupit-zemlyu-lishilas-5-mln-tenge/