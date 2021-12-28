"Ты кто такой?": парня без причины избили в Алматинской области

Фото: instagram.com/police_almobl

20 декабря около 22.30 часов в дежурную часть управления полиции Илийского района поступило сообщение об избиении парня у одного из магазинов села Казцик. На место происшествия выехали правоохранители, сообщается на официальной странице департамента полиции Алматинской области в Instagram.

Прибывшие по указанному адресу стражи порядка в течение нескольких минут задержали троих местных жителей 19, 20 и 27 лет. Один из них был в нетрезвом состоянии.

20-летнего потерпевшего с телесными повреждениями доставили в больницу. По его словам, хулиганы остановили его у магазина и стали расспрашивать, кто он такой и откуда. Ответ их не удовлетворил, поэтому молодого человека стали беспричинно избивать.

Данный факт зарегистрирован по ст.293 ч.2 УК РК (Групповое хулиганство). Проводится досудебное расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1948853-ty-kto-takoy-parnya-bez-prichiny-izbili-v-almatinskoy-oblasti/