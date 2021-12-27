Обещавшую трудоустройство в нефтяную компанию аферистку осудили в Атырау

Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Мошенница из Атырау получила тюремный срок. Женщина обещала устроить на работу в крупную нефтяную компанию шесть человек и присвоила их деньги, сообщается на официальном медиа-портале MВД Polisia.kz.

Аферистка пообещала своим жертвам работу. Она встретилась с потерпевшими лично, взяла у них наличные и исчезла. Обманутые граждане обратились в полицию.

По информации полицейских, от одного из потерпевших женщина получила 1,7 млн тенге, от другого 1,3 млн тенге, у остальных она взяла суммы от 400 до 800 тыс. тенге за "трудоустройство".

Общая сумма ущерба составила почти 5 млн тенге.

36-летнюю обвиняемую признали виновной в совершении мошеннических действий. Ей назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1948757-obeschavshuyu-trudoustroystvo-v-neftyanuyu-kompaniyu-aferistku-osudili-v-atyrau/