Молодого человека подозревают в краже 15 дорогих телефонов из бутика в Нур-Султане

Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Клиента бутика по продаже мобильных телефонов в Нур-Султане подозревают в краже. Из магазина похитили 15 гаджетов, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

Как рассказали в полиции, подозреваемый, задумав кражу, под видом клиента наведался в бутик, расположенный в бизнес-центре. В 17.00 он пришел туда и спрятался в туалете на первом этаже, ожидая окончания рабочего дня. А после, в час ночи, направился в бутик по продаже телефонов и, сломав перегородку из гипсокартона, проник в помещение, сообщили стражи порядка.

По информации полицейских, из торгового зала он похитил 15 мобильных телефонов популярных брендов общей стоимостью 5,7 млн тенге.

Сообщается, что подозреваемый скрылся через служебный выход. После украденные телефоны были проданы.

Вскоре по подозрению в совершении данного преступления был задержан 19-летний парень. В полиции подозреваемый признался в краже. Он был водворен в изолятор временного содержания.

Дело расследуют по статье "Кража". Задержанного проверяют на причастность к другим преступлениям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1948746-molodogo-cheloveka-podozrevayut-v-krazhe-15-dorogih-telefonov-iz-butika-v-nur-sultane/