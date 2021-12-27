Житель Усть-Каменогорска привел домой девушку для интима, но она его обманула

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Житель Усть-Каменогорска захотел интима, но был жестоко обманут. Молодой человек нарвался на аферистку, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Восточно-Казахстанской области.

В начале декабря в полицию поступило обращение от 18-летнего жителя Усть-Каменогорска. Он рассказал, что в ночное время неизвестная девушка в возрасте около 25-30 лет, находясь у него в квартире под предлогом оказания интимных услуг, обманным путем взяла с него 11 000 тенге.

Стражи порядка стали разбираться в деле. В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемая была задержана. Ею оказалась 33-летняя безработная женщина. Она дала признательные показания.

На данный момент в отношении злоумышленницы избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

Досудебное расследование проводится по ст.190 ч.1 УК РК "Мошенничество". Девушке грозит до 2 лет лишения свободы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1948740-zhitel-ust-kamenogorska-privel-domoy-devushku-dlya-intima-no-ona-ego-obmanula/