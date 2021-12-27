Телефон не умолкал: более 50 казахстанцев стали жертвами квартирного мошенника

Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Более 50 казахстанцев стали жертвами мошенника, который якобы сдавал в аренду квартиры. По подозрению в совершении данного преступления задержан уроженец СКО, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

Костанайскими оперативниками задержан мужчина, который, как предполагают стражи порядка, промышлял сдачей в аренду квартир в городах Алматы и Нур-Султан на длительный срок.

Как пояснили в полиции, подозреваемый размещал объявления о сдаче квартир в аренду на одном из популярных сайтов. Он предлагал приемлемую цену за наем жилья.

Доверчивые граждане, боясь не успеть занять квартиру, отправляли предоплату на обозначенный номер карты. Суммы варьировались в пределах от 5 до 50 тыс. тенге, отметили стражи порядка.

Подчеркивается, что общение, в основном, осуществлялось посредством переписки в мессенджере WhatsApp, где “арендодатель” все время по различным причинам откладывал или переносил показ квартир на другой период времени.

В полиции отметили, что при изъятии телефона у подозреваемого оперативники были удивлены огромным количеством входящих звонков.

По их информации, телефон не умолкал ни на секунду. Когда сотрудник полиции снимал трубку и отвечал на звонок, граждане с трудом верили, что попались на уловки мошенников.

"Приходилось по несколько раз повторять, что это обман, вас хотели обмануть мошенники, на самом деле нет никакой квартиры", – рассказывает сотрудник отдела по борьбе с киберпреступностью управления криминальной полиции ДП области Малик Абеуов.

В настоящее время потерпевших насчитывается более 50 человек. В полиции считают, что жертв обмана может быть больше.

По подозрению в совершении данных преступлений задержан 20-летний уроженец СКО. Несколько лет мужчина проживает в Костанайской области. Начато расследование по статье "Мошенничество".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1948735-telefon-ne-umolkal-bolee-50-kazahstantsev-stali-zhertvami-kvartirnogo-moshennika/