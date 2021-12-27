По 10 и 11 лет тюрьмы получили изготовители "мефедрона" в Алматы

Задержание осужденных в наркоторговле. Кадр из видео: polisia.kz

В Алматы осудили производителей синтетических наркотиков в особо крупных размерах – недавно их приговоры вступили в силу, сообщает МВД РК на своем официальном медиа-портале Polisia.kz.

Первый приговор вынесен в отношении жителей города, 24-летнего И. и 25-летнего Е., которые организовали производство мефедрона с целью его сбыта. Суд установил, что ранее они пытались зарабатывать, расфасовывая наркотики на разовые дозы и реализуя их бесконтактным способом.

"Чтобы не попасть в поле зрения полиции, преступники для расфасовки наркотиков снимали квартиры посуточно. В дальнейшем они решили снизить угрозу ареста, повысить свои доходы и организовали производство мефедрона.

Сняв в аренду дачный дом, завезли необходимые химические вещества и оборудование для производства. В это время они уже находились под наблюдением полиции. И через четыре дня при производстве первой партии наркотиков преступники были задержаны", – рассказали в Министерстве внутренних дел РК.

В ходе обыска дачного дома полицейские обнаружили раствор мефедрона на конечной стадии производства, оборудование со следами наркотика и различные вещества, необходимые для его изготовления и сбыта. Результаты экспертизы показали, что вес изъятой "синтетики" составил 4 килограмма. В соответствии с УК, это считается особо крупным размером.

Учитывая наличие у подсудимых малолетних детей, а также их активное содействие следствию, И. и Е. приговорены к 11 годам лишения свободы.

Помещение, в котором изготавливались наркотики. Кадр из видео: polisia.kz

Второй приговор был вынесен в отношении Ш., 27-летнего жителя Алматы, который тоже организовал производство мефедрона для его дальнейшей его продажи.

Обвиняемый отмечал, что первые партии наркотика у него не получались. Поэтому для производства "синтетики" он снял квартиру неподалеку от своего места проживания и в течение двух дней изготавливал его, уже тщательно соблюдая "технологический процесс".

В ходе обыска в арендуемой квартире обнаружены все доказательства, позволяющие квалифицировать преступление как производство наркотиков в особо крупном размере. Изъяты оборудование для их производства и расфасовки, а также 200 грамм готового вещества.

"В ходе судебных заседаний Ш. пытался снизить меру наказания, утверждая, что производил наркотики для личного потребления. Однако представленные суду доказательства позволили опровергнуть эти показания", – отметили в МВД.

В результате Ш. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 297 УК РК – "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере". Назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет.

"Приговоры вступили в законную силу. Отбывать наказание осужденные будут в учреждениях уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности", – добавили в МВД.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1948697-po-10-i-11-let-tyurmy-poluchili-izgotoviteli-mefedrona-v-almaty/