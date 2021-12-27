Оставленное дедом наследство вышло боком жителю ВКО

Место происшествия. Кадр из видео: ДП ВКО

Оставленное дедом наследство подвело под уголовную статью жителя Восточно-Казахстанской области. Обстоятельства дела озвучили в пресс-службе департамента полиции региона, передает корреспондент NUR.KZ.

В начале декабря сотрудниками Бородулихинского РОП в ходе рейда выявлен факт незаконного хранения оружия 36-летним жителем села Зенковка.

При обыске в сарае на территории его дома в банке были обнаружены 2 патрона 12 калибра, а также двуствольное ружье с обрезанным стволом и прикладом.

Экспертиза заключила, что это обрез двуствольного гладкоствольного охотничьего ружья марки ZAUR 12 калибра. Его признали огнестрельным оружием, которое пригодно к производству выстрелов.

"Установлено, что оружие по базе МВД как криминальное не числится, также не является зарегистрированным", - пояснил начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.

Мужчина рассказал, что ружье досталось ему от покойного дедушки.

По данному факту начато досудебное расследование по ст.287 ч.3 УК РК (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), санкцией которой предусмотрено лишение свободы на срок до 5 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1948670-ostavlennoe-dedom-nasledstvo-vyshlo-bokom-zhitelyu-vko/