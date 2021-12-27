Драка возле ночного клуба попала на видео в Атырау

Место происшествия. Кадр из видео: polisia.kz

25 декабря около 6 часов утра произошла драка возле ночного клуба в Атырау. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения Центра оперативного управления городского управления полиции, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

Камера запечатлела, как двое неизвестных подрались у ночного клуба, расположенного в микрорайоне Авангард-2. Незамедлительно на место происшествия направили сотрудников патрульной полиции.

Здесь стражи порядка задержали двух молодых людей 26 и 27 лет. По результатам медицинского освидетельствования выяснилось, что они находились в состоянии алкогольного опьянения легкой степени.

В отношении парней составлены протоколы по ч.1 ст.434 КоАП РК "Мелкое хулиганство". Собранные материалы направлены в административный суд для принятия решения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1948660-draka-vozle-nochnogo-kluba-popala-na-video-v-atyrau/