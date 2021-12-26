Неизвестный "заминировал" консульство России в Алматы

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Сегодня, 26 декабря, неизвестный сообщил о "заминировании" здания генерального консульства России в Алматы. Угроза оказалась ложной.

О произошедшем изданию РИА Новости сообщил консул-советник генерального консульства Владимир Малышев.

По его словам, сообщение от неизвестного поступило на электронную почту консульства в примерно в 10 часов утра. Правоохранители сразу же провели проверку и установили, что угроза была ложной.

"Это был очень неприятный текст с угрозами в адрес России и россиян. Заканчивалось это все тем, что генконсульство заминировано. Действительно, мы предприняли все меры, которые в этих случаях должны быть предприняты. В частности, казахстанская сторона отреагировала очень оперативно, профессионально, мы крайне признательны", - поделился Малышев.

Дипломат добавил, что в консульство прибыли кинологи с поисковыми собаками. Была проверена вся территорию здания с внутренней и внешней сторон, но никаких взрывоопасных предметов найдено не было.

"Мы со своей стороны меры тоже приняли. Ничего найдено не было, насколько мы понимаем, угрозы ложные", - цитирует издание Малышева.

Сообщается, что полиция возбудила уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения о терроризме. Полиция ищет автора анонимного сообщения. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1948594-neizvestnyy-zaminiroval-konsulstvo-rossii-v-almaty/