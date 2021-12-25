Сорвавшую с полицейского погоны казахстанку выпустили по амнистии

Иллюстративное фото: ДП ВКО

В Восточно-Казахстанской области по амнистии в связи с 30-летием независимости Казахстана освободились 8 осужденных, среди них оказалась женщина, которая напала на полицейского, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДУИС региона.

Суды проходят в режиме онлайн. После оглашения постановления в течение двух часов освободились 8 человек. Их с радостью встретили родственники.

Одной из вышедших по амнистии оказалась молодая женщина. Она попала в колонию после того, как в компании своих подруг распивала спиртные напитки и шумела. Соседи вызвали полицейских. Казахстанка набросилась на одного из стражей порядка и сорвала погоны.

Ее осудили по ст.380 УК РК (Применение насилия в отношении представителя власти) к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы.

"6 месяцев отбыла наказание и попала под амнистию. Очень рада. Я была не права. Осознала свою ошибку. Теперь буду примерным гражданином своей страны", - пообещала женщина.

"Амнистия в связи с тридцатилетием независимости Казахстана - это возможность для многих осужденных начать все сначала. Они заходили на процесс с надеждой, что их освободят. Когда судья огласил постановление о немедленном освобождении, у них было двойное счастье.

Быстро побежали в отряд, сняв с себя тюремную одежду, переоделись и ждали у выхода постановления суда. Сотрудники колонии оказали необходимую помощь и проводили", - сказал заместитель начальника ДУИС по ВКО, полковник юстиции Галымжан Балтабаев.

Всего в ВКО под амнистию подпадают более 100 человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1948527-sorvavshuyu-s-politseyskogo-pogony-kazahstanku-vypustili-po-amnistii/