Акмолинцев избили и оставили без штанов

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В Астраханском районе избили мужчину и его брата, после чего похитили джинсы и обувь. Подробностями преступления поделились в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

22 декабря в 12.13 часов в дежурную часть Астраханского РОП поступило заявление местного жителя.

Мужчина сообщил, что незадолго до этого ему и его брату неизвестные нанесли телесные повреждения, после чего открыто похитили джинсовые брюки и обувь. Сумма ущерба устанавливается.

Полицейские проверили близлежащую территорию и просмотрели записи камер видеонаблюдения, опросили возможных свидетелей.

В итоге вышли на след подозреваемых. Ими оказались 20-летние жители Нур-Султана и Астраханского района.

Сейчас по данному факту начато досудебное расследование по ст.191 ч.2 УК РК "Грабеж".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1948446-akmolintsev-izbili-i-ostavili-bez-shtanov/