Директор интерната для детей-сирот похитила миллионы в ВКО

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В Восточно-Казахстанской области директору школы-интерната для детей-сирот вынесли приговор. Ее обвиняли в хищении около 13 миллионов тенге, передает Noks.kz.

Судом № 2 Усть-Каменогорска рассмотрено уголовное дело в отношении директора областной специальной школы-интерната для детей-сирот. Ее обвиняли в хищении и растрате бюджетных средств в особо крупном размере (п.2 ч.4 ст.189 УК РК).

По версии следствия, руководитель учреждения с 2013 по 2019 годы похитила 12,8 млн тенге. Женщина вину не признала. Прокурор просил назначить ей 9 лет лишения свободы.

"С учетом совершения уголовного правонарушения впервые, наличия несовершеннолетнего ребенка, отсутствия отягчающих обстоятельств и учитывая, что ущерб не возмещен, суд назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе", - сообщили в суде.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1948432-direktor-internata-dlya-detey-sirot-pohitila-milliony-v-vko/