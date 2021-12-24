Пьяная ссора закончилась поножовщиной в Алматинской области

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Поножовщиной закончилось выяснение отношений между сельчанами в Алматинской области, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

Утром в минувший понедельник сотрудники Талгарского РУП получили сообщение от работников больницы о поступлении в реанимацию 34-летнего мужчины с ранениями. У потерпевшего были диагностированы открытая черепно-мозговая травма, множественные колото-резаные раны в области грудной клетки, шеи, спины, левого плеча и запястья.

Факт зафиксировали в ЕРДР по статье "Покушение на убийство".

В течение 12 часов стражи порядка задержали подозреваемого. Им оказался 37-летний житель поселка Нура. У него изъяли орудие преступления, также были назначены необходимые экспертизы.

Подозреваемый и предполагаемое орудие преступления. Фото: polisia.kz

Полицейские выяснили, что подозреваемый и потерпевший вместе распивали спиртные напитки. Далее, по версии следствия, возле магазина у них произошла ссора.

После этого, как считают в полиции, потерпевший пришел домой к подозреваемому, чтобы продолжить выяснять отношения. И тогда задержанный, предположительно, несколько раз ударил собутыльника складным ножом.

Подозреваемый был водворен в ИВС, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1948426-pyanaya-ssora-zakonchilas-ponozhovschinoy-v-almatinskoy-oblasti/