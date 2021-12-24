"Они меня украли": похищенный в Казахстане иностранец оставил записку на АЗС (видео)

Кадр из оперативного видео: ДП Алматинской области

В Алматинской области задержали подозреваемых в похищении 43-летнего иностранца. Мужчина, которого перевозили на машине, смог на одной из АЗС оставить записку и попросить о помощи. Подробности спецоперации по его освобождению рассказали в пресс-службе департамента полиции региона, передает корреспондент NUR.KZ.

В ночь с 23 на 24 декабря к полицейским Алматинской области поступила ориентировка от коллег из соседней Жамбылской области по установлению и задержанию Honda Elysion, в которой, предположительно, перевозят похищенного человека.

Как выяснилось, на одной из автозаправок у перевала Кордай была обнаружена записка от неизвестного мужчины, в которой он сообщил о своем похищении и попросил о помощи.

"Марку автомобиля с госномером определили по установленным на АЗС видеокамерам. На нашей территории был сразу введен план "Перехват". Трассу Алматы-Бишкек, по которой, предположительно, передвигалась Honda Elysion, усилили сотрудниками патрульной полиции.

В итоге разыскиваемую автомашину заметили близ села Самсы в Жамбылском районе и остановили. В салоне иномарки находились пятеро мужчин, один из которых 43-летний иностранец. Он заявил о своем похищении. Задержанных сразу доставили в ближайший отдел полиции", - сообщил комбат патрульной полиции ДП Алматинской области Ерлан Мухамедяров.

"Они меня украли, я боюсь", - пояснил стражам порядка иностранец.

В ведомстве дополнили, что все подозреваемые доставлены сейчас в Жамбылскую область, где по факту похищения человека возбуждено и расследуется уголовное дело.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1948411-oni-menya-ukrali-pohischennyy-v-kazahstane-inostranets-ostavil-zapisku-na-azs-video/